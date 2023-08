Ruim 2000 bedrijven geraakt door gijzelsoftware, een op tien betaalde losgeld

Dat meldt het CBS in de vandaag verschenen Cybersecuritymonitor 2022. Bij een aanval met gijzelsoftware worden de ict-systemen van een bedrijf of particulier geïnfecteerd met een computerprogramma waardoor de gegevens niet meer toegankelijk zijn. Door betaling wordt de versleuteling van de data opgeheven, althans dat zeggen de afpersers.

11 procent betaalde het gevraagde losgeld, daarnaast had vier op de tien bedrijven andere kosten om het bedrijf weer aan de gang te krijgen. Bijvoorbeeld door de software te vervangen door een backup, het vervangen van de ict-systemen of de inhuur van computerspecialisten.

In meer dan de helft van de betalingen bedraagt het losgeld meer dan de helft van de jaaromzet van het bedrijf. Het zijn vooral de kleine bedrijven die betalen. Hun omzet is doorgaans niet zo hoog waardoor het losgeld als percentage van de omzet hoger is.

Ook zzp’ers

De ruim tweeduizend getroffen bedrijven zijn ondernemingen met meer dan twee personeelsleden. Uit het onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat ook vierduizend zzp’ers met gijzelsoftware te maken kregen. Zij betaalden doorgaans niet.

Van de getroffen kleine bedrijven, met twee tot tien werknemers, betaalde 14 procent het losgeld. Bij grote bedrijven met 250 of meer personeelsleden ging het om ruim 4 procent.

Dat losgeld betalen was overigens niet altijd de eenvoudigste weg om uit de penarie te komen. Criminelen zijn niet te vertrouwen. In meer dan de helft van de gevallen werden de bedrijfsgegevens na betaling niet of maar gedeeltelijk vrijgegeven. Dit kwam vooral voor bij de kleine bedrijven.

70 miljoen in crypto

In de cijfers over 2021 zit ook de grote hack in het eerste weekend van juli van dat jaar. Toen werden in heel Europa duizenden bedrijven getroffen. De daders eisten 70 miljoen euro in crypto’s voor een universele softwaresleutel om de bedrijfsdata weer te ontsleutelen.

Eén van de bedrijven was Hoppenbrouwers Techniek uit Udenhout. De firma betaalde geen cent losgeld. In drie dagen tijd wist het bedrijf met hulp van honderden personeelsleden en hulp van externe ict-specialisten de systemen weer op gang te krijgen. De schade was echter groot, het bedrijf schatte die destijds tussen de 500.000 en een miljoen euro.

