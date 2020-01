Ruim 30.000 mensen in Gelderland zonder stroom door grote storing

Politie: Grote zorgen over mogelijk ontvoerde Emily Meijer (15)

8:54 Er is nog altijd geen duidelijkheid over de verblijfplaats van de 15-jarige Emily Meijer uit het Groningse Grootegast. Ze verdween woensdagmorgen spoorloos. Eerder vermoedde de politie dat zij was meegenomen na een inbraak in de woning, maar daar lijkt na onderzoek geen sprake van. De tiener heeft mogelijk zelf degene binnengelaten die haar zou hebben meegenomen.