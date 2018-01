Ruim 300 schademeldingen na aardbeving Groningen

Het aantal meldingen zal de komende dagen snel oplopen, verwacht CVW-woordvoerder Arjan van de Leur. ,,De meeste mensen maken bij daglicht of in het weekend pas echt de balans op'', zegt hij tegen deze site.



De meeste mensen die telefonisch melding deden van hun schade waren duidelijk geëmotioneerd. ,,Daar ging het in eerste instantie om: de verhalen aanhoren, de emoties, de boosheid'', zegt Van de Leur, die extra personeel moest optrommelen om alle klachten te kunnen behandelen.



,,Het gaat niet alleen om de schade, maar ook om het gevoel'', vervolgt hij. ,,Het was tenslotte niet de eerste beving in dit gebied. Tegelijkertijd was het nu een enorme verrassing. De gaskraan is iets dichter gedraaid en het was de afgelopen tijd rustig; veel mensen dachten dat het zo zou blijven.''



Ook morgen kunnen mensen tot 20.00 uur op het gemeentehuis van Loppersum terecht om schade te melden. Dat kan ook telefonisch of via internet.