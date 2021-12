Ruim 80.000 kippen geruimd wegens vogelgriep bij pluimveebedrijf in Twente

Bij een pluimveebedrijf in Den Ham is de vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het zeer besmettelijke virus te voorkomen moeten de circa 80.000 kippen worden geruimd.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) meldt dat het waarschijnlijk gaat om een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep (H5). De NVWA zal ook de ruiming van de 80.000 kippen uitvoeren.

Vervoersverbod

In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf ligt één ander pluimveebedrijf. Dit bedrijf wordt geblokkeerd en intensief onderzocht op de vogelgriep. De zes pluimveebedrijven in het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf worden bemonsterd op vogelgriep. In de 10 kilometer rond het besmette bedrijf liggen 29 andere pluimveebedrijven. Voor deze bedrijven gelden per direct een vervoersverbod.

Het vervoersverbod voor alle pluimveebedrijven binnen 10 kilometer heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast is er ook een jachtverbod in dit gebied.

Overijssel

Eind augustus werd ook al vogelgriep vastgesteld in Overijssel, toen bij een particuliere vogelhouder in Heeten. Ook toen ging het om H5, de hoogpathogene variant van vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen werden toen sierwatervogels van de besmette locatie geruimd. In totaal ging het om zo’n 1400 vogels van 39 verschillende soorten. Bij bedrijven in de omgeving werd toen geen vogelgriep aangetroffen. Op 24 september werden de verscherpte maatregelen weer opgeheven.

Minister Schouten van Landbouw stelde eind oktober een landelijke ophokplicht in voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden, nadat de vogelgriep was aangetroffen bij een pluimveebedrijf in Zeewolde. Sindsdien werden al zeker acht bedrijven getroffen.

Traceringsonderzoek

Door de besmetting op het bedrijf in Den Ham wordt een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. De NVWA kijkt in deze onderzoeken of er ‘riskant contact’ heeft plaatsgevonden tussen het besmette bedrijf en andere locaties. Een risicovol contact is volgens de NVWA een bezoeker die op een besmet bedrijf is geweest, en daarna een ander bedrijf heeft bezocht. Door de uitkomst van dit onderzoek kunnen er nog extra maatregelen getroffen worden.