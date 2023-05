Ruim 800 kilometer file vlak voor lang en zonovergoten pinksterweekend

Op de Nederlandse wegen staat vrijdag rond 17.00 uur rond de 800 kilometer file. Dat is meer dan de ongeveer 700 kilometer waar de ANWB rekening mee had gehouden, laat een woordvoerder weten.

De meeste files worden momenteel veroorzaakt door een combinatie tussen recreatieverkeer en incidenten. De meeste vertraging is op wegen van Utrecht naar het zuiden, in Noord-Brabant, richting de Veluwe en in de regio Arnhem-Nijmegen. Dat geldt met name op de A2, A12 en A50 waar automobilisten de meeste vertraging ondervinden.

Rond 16.30 liep het totaal aantal kilometers aan file bijna tegen de 1000 aan. De ANWB verwacht tegen 18.30 uur weer normale drukte. Op een reguliere werkdag ligt de filepiek rond 17.30 uur. Vorig jaar stond er op de vrijdag voor Pinksteren ruim 800 kilometer file.

Op tweede pinksterdag (maandag) moeten weggebruikers ook rekening houden met files. Dan loopt de vertraging vanaf het middaguur op door terugkerend vakantieverkeer. Ook op de A12 tussen Utrecht en de Duitse grens blijft het druk vanwege terugkerende Duitse vakantiegangers.

Zonovergoten Pinksterweekend

Er staat een zonnig pinsterweekend voor de deur. Vrijdag kunnen we al flink van de zon genieten en ook zaterdag wordt zonovergoten. ,,Perfect weer om er lekker op uit te gaan", aldus meteoroloog Berend van Straaten van Weeronline. De temperatuur stijgt zaterdag uiteindelijk naar 17 graden in het noorden en westen tot lokaal 22 graden in Brabant en Limburg.

Zondag, eerste pinksterdag, is het fraai voorjaarsweer met op veel plekken in het land wederom veel zonuren. ,,Gedurende de dag trekken wel enkele velden met sluierbewolking over ons land waardoor de lucht niet meer zo blauw is als op zaterdag", zegt Van Straaten. Het wordt 17 graden in het noorden tot lokaal 23 graden in het zuidoosten.

Ook op tweede pinksterdag staat geen regen op het programma. Het weerbeeld bestaat voornamelijk uit een mix van wolken en zon. Wel brengt een noordenwind minder warme lucht naar ons land. Hierdoor wordt het 15 graden in het noorden tot een graad of 20 in het zuiden.

De lagere temperaturen op maandag zijn slechts tijdelijk. Vanaf dinsdag zet de temperatuur weer een duidelijk stijgende lijn in, aldus de weerman.

