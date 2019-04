Ruim vijftig militairen raakten afgelopen jaren oververhit tijdens oefeningen

Video Hans vindt FvD-stem­mers ‘dwazen’, Eus zoekt hem op

8:00 Waarom schrijven mensen brieven naar deze krant? Waar komt die passie of emotie vandaan? Het zijn vragen die columnist Özcan Akyol mateloos fascineren. In de videoserie Brieven met Eus gaat hij bij ze langs om hun beweegredenen te ontdekken. Vandaag bezoekt hij leraar Hans uit Schijndel, die Thierry Baudet een ‘zeer arrogante, autoritaire man’ noemt. Maar past hij zelf ook niet in het plaatje van de Forum-stemmer?