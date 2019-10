Ruinerwold-vader Gerrit-Jan jarenlang gezocht door familie, buren dachten dat hij dood was

Nadat Gerrit-Jan van D. (67), geboren in het Overijsselse Herxen, zich aansloot bij de omstreden Moonsekte is door zijn familie jarenlang tevergeefs gezocht naar de verloren zoon. Buurtbewoners en kennissen uit het dorpje tussen Zwolle en Wijhe meenden dat Gerrit-Jan al die jaren niet meer leefde, nadat hij naar Zuid-Korea zou zijn vertrokken.

Pas afgelopen dagen is duidelijk geworden dat het om de man gaat waar zij al die jaren naar hebben gezocht. De vader van Gerrit-Jan, een bekende romanschrijver uit Herxen, liet in het najaar van 2012 in een interview in het lokale Protestantse blad NICO weten dat hij het er ontzettend moeilijk mee had dat zijn zoon al ruim twintig jaar kwijt was. Hij kon niet begrijpen wat er met zijn zoon was gebeurd. ‘Maar het leven gaat wel door en de keuze is nu aan mijn zoon om ons op te zoeken’, vertelde hij in het openhartige vraaggesprek.

Moonsekte

Gerrit Jan, een telg uit een gezin van acht kinderen, had zich samen met een andere broer in de jaren 80 bij - de toen nog omstreden - Moonsekte aangesloten, een beweging die zich nu de Verenigingskerk noemt. Zijn ouders hadden daar de grootste moeite mee.

Eind jaren tachtig verbrak Gerrit-Jan niet alleen alle banden met zijn familie. Volgens een neef die in de regio woont zou ook de Moonsekte zich van hem af hebben gekeerd. ,,Hij kreeg op een gegeven moment bepaalde ideeën in zijn hoofd’’, zegt een neef die zelf ook bij de Verenigingskerk zit.

,,Gekke ideeën, maar niemand in de familie wil het daarover hebben. Daarover ging hij praten en discussiëren, maar de familie zei meteen: nee, daar willen we niks mee te maken hebben. Op een gegeven moment heeft onze kerk gezegd: met jou kunnen we niet meer verder.”

Ritueel persoon

Woordvoerder Willem Koetsier van de Verenigingskerk in Amsterdam bevestigt dat Gerrit-Jan lid was geweest, maar op een gegeven moment door Europa trok. Hij was actief bij de zusterorganisatie in Duitsland en Oostenrijk en is later ook getrouwd met een Oostenrijkse vrouw. ,,Ik heb van oudere leden gehoord dat hij een erg ritueel persoon was en zelf een groep heeft opgericht met zijn gezin. Maar onze visie is niet dat je op een boerderij gaat wonen en je verbergt voor de buitenwereld.’’

Gerrit-Jan van D. woonde ook enige tijd in Oostenrijk.

Sommige bewoners in zijn geboorteplaats Herxen meenden dat Gerrit-Jan al niet meer leefde. Het laatste wat ze van hem hadden gehoord was dat hij zich had aangesloten bij de Moonsekte en dat hij naar Zuid-Korea was vertrokken, waar de wortels van de sekte liggen.

Dood gewaand

Buurtbewoners en goede kennissen uit Herxen waanden Gerrit-Jan jarenlang dood. Ze willen allen anoniem blijven, maar hun namen zijn bij de redactie bekend. En bekende van de familie zegt: ,,Op een dag sloot hij zich aan mijn de Moonsekte. Samen met zijn broer. Zijn ouders vonden dat verschrikkelijk. Hij ging de hele wereld over.”

Uiteindelijk zou hij naar Zuid-Korea zijn vertrokken. ,,Daar in Zuid-Korea zou hij dood zijn gegaan bij een soort actie tegen de Moonies. Zelfs op de begrafenis van zijn moeder kwam hij niet opdagen dus iedereen dacht dat hij was overleden.” Een andere buurman bevestigt die lezing en zegt: ,,Niemand vernam nog wat van hem. Pas jaren later kwam ons ter oren dat hij al die tijd in Hasselt had gewoond. Dat wist zelfs zijn eigen familie niet.”