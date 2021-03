Ruinerwoldse vader te ziek voor strafzaak en komt vrij

Bunschoten in de ban van hakenkrui­zen én A-tekens: ‘Wie doet dit? Het is echt afschuwe­lijk!’

2 maart Wie is toch degene in Bunschoten die steeds de avondklok overtreedt, om het dorp te bekladden met hakenkruizen en anarchistische symbolen? Of het nou is uit onvrede of puur om te shockeren; de politie neemt de acties hoog op. Maar de dader(s) pakken is minder eenvoudig dan het lijkt.