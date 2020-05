Ruit joods restaurant in Amsterdam opnieuw ingeslagen: ‘Dader wilde brand stichten’

Een ruit van een joods restaurant aan de Amstelveenseweg in Amsterdam is vanochtend vernield. De politie heeft een verdachte aangehouden en heeft daarbij pepperspray moeten gebruiken. Het restaurant HaCarmel was eerder het doelwit van vandalisme.

Of er op het moment van de vernieling mensen in het restaurant aanwezig waren, is niet bekend. De politie laat weten verder onderzoek te doen naar de motieven van de dader.

Volgens belangenorganisatie Federatief Joods Nederland wilde de dader het restaurant in brand steken. ,,De politie kwam op tijd”, twittert de organisatie, die ook foto's van het incident heeft gepubliceerd. Daarop is te zien dat een Israëlische vlag naar buiten steekt.

Opnieuw doelwit

Het is niet de eerste keer dat HaCarmel doelwit is van geweld. In januari werd een verdachte doos met bedrading aangetroffen voor de deur van het restaurant. Hulpdiensten namen daarop geen enkel risico. Woningen rondom HaCarmel werden direct ontruimd en een team van de Explosieve Opruimingsdienst werd opgeroepen. Uiteindelijk bleek het te gaan om vals alarm.

In december 2017 werden de ruiten van het restaurant ingeslagen door een Syriër, getooid met een Palestijnse vlag. Hij werd later door de rechter verminderd toerekeningsvatbaar verklaard.

Antisemitisme