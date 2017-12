Ruiten Israëlisch restaurant in Amsterdam ingeslagen vanwege 'Jeruzalem'

Middelvinger

Bar-on is van plan vandaag nog de ruiten te laten maken en gewoon open te gaan. ,,Als ik erbij was geweest, was het hij of ik, ik laat me niet wegjagen,'' zegt Bar-on. De restauranthouder zegt het wel gewend te zijn dat er middelvingers worden opgestoken of dat er tegen de ruiten wordt gespuugd. ,,Maar in de 20 jaar dat het restaurant hier zit, is dit nog nooit gebeurd.''