Rusland ontkent hackaanval: 'Levendige fantasie'

Hoerenlo­pers van minderja­rig kelderbox­meis­je nu echt de cel in

11:57 Drie jaar nadat de rechtbank uitspraak deed, moeten vijf mannen die een minderjarig, tot betaalde seks gedwongen meisje in een Schiedamse kelderbox bezochten, nu toch echt de cel in. Ook in hoger beroep bleven hun maandenlange celstraffen vanochtend overeind.