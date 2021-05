Russen weigeren toestel Air France-KLM nu het niet meer boven Belarus vliegt

video Ferdin (29) en Freyja (27) zijn transgen­der en smoorver­liefd: ‘We herkenden zoveel bij elkaar’

23 mei Ferdin Op den Kamp (29) werd geboren als vrouw, terwijl Freyja Borger (27) ter wereld kwam als man. De twee waren jarenlang hechte vrienden en ontdekten samen dat ze zich niet thuis voelden in hun geslachtsrol en lichaam. ,,Vanaf dat moment groeiden we naar elkaar toe en nu zijn we gelukkiger dan ooit.”