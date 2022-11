Russische lucht zorgt voor winters speldenprikje: eerste (natte) sneeuw in Drenthe gespot

met VideoWie morgenochtend op pad gaat, kan zich maar beter dik aankleden. Het gaat matig vriezen, maar met een stevige oostenwind kan de gevoelstemperatuur uitkomen tussen de -5 en -10 graden. Ondertussen is in het noorden vrijdagavond al de eerste sneeuw van het najaar gevallen.

Koude en droge continentale lucht uit Rusland bereikt vanavond ons land via Polen en Duitsland en dat zorgt dit weekend voor een ‘speldenprikje winterweer’, melden de meteorologen van Weerplaza. ,,In het zuiden en zuidwesten blijft het nog mild, maar in de rest van het land keldert de temperatuur vannacht rap tot onder het vriespunt”, zei Wouter van Bernebeek eerder vandaag. ,,Morgenochtend is het zo’n -1 tot -3 graden, maar door de oostenwind kan het aanvoelen als -5 tot -10, echt winters dus. Het is verder prachtig, een soort wintersportweer maar dan zonder de sneeuw.”

Dat laatste is uitgezonderd de provincies Groningen en Drenthe. Daar zijn de eerste sneeuwvlokken vrijdagavond al waargenomen. Van een besneeuwd landschap is nog geen sprake, het gaat vooral om natte sneeuw.

Deze video is in Emmen gefilmd.

De eerste winterse neerslag is wat eerder dan vorig jaar. Toen werd op 26 november in het midden en oosten van het land natte sneeuw gemeld.

Gaat het nog flink sneeuwen?

Zaterdag blijft het weliswaar droog, maar zondagmiddag komen er forse regenbuien vanuit het zuidwesten. De temperatuur loopt dan vanuit het zuiden geleidelijk op naar zo’n 6 tot 8 graden. In het noordoosten blijft het nog lang tussen 0 en 3 graden. ,,In de noordoostelijke provincies kan dit mogelijk tot wat sneeuwval leiden later in de middag en in de avond. Dan is het even wit, maar die sneeuw smelt vrijwel meteen weer. Het is niet zo dat maandagochtend mensen wakker gaan worden in een witte wereld.”

Na het weekend is de kou weer verdwenen en belanden we in zeer wisselvallig weer. De winter is dan weer even ver weg, stellen de meteorologen.

