Rust begint weder te keren na grimmige avond in Duindorp

De Duindorpers hadden afgesproken rond 19.00 uur weer de straten op te gaan. Daar werden ze opgewacht door een enorme politiemacht en de ME. De relschoppers gooiden onder meer met stenen naar de mobiele eenheid. Op de Pluvierstraat en Tesselsestraat werden een aantal afval- en kledingcontainers in brand gestoken. Ook stond een container tegen de leegstaande Pnielkerk in brand. Omwonenden zijn al dagen bang dat het gebouw in brand vliegt door de ongeregeldheden. De kerk stond al op de lijst om gesloopt te worden, juist om brandstichting te voorkomen. De brandweer lijkt deze branden nu weer onder controle te hebben, de kerk bleef daarbij gespaard.

De sfeer is erg grimmig en bedreigend. Agenten waren genoodzaakt hun wapen te trekken, al werden er uiteindelijk geen schoten gelost. Onze eigen verslaggever concludeerde dat het voor hem te onveilig was om nog langer vanaf locatie te werken. Ook de politie kwam de wijk niet meer in maar liet het volledig over aan de ME. Ook in Scheveningen werd het onrustig, de ME was ook daar aanwezig.