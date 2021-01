Rustige jaarwisseling? Politie registreert toch meer incidenten dan in voorgaande jaren

Vuurwerk­bran­che: Geef oud en nieuw met veilig vuurwerk ook nog een kans

14:46 Ook de vuurwerkbranche in Nederland is blij dat oud en nieuw dit jaar veilig is verlopen. Maar dat consumentenvuurwerk daarmee meteen helemaal verboden moet worden, bestrijdt de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland. ,,We hadden juist afgesproken een oud en nieuw zonder pijlen, knallers en single shots. De kans op een jaarwisseling mét vuurwerk maar zonder die pijlen en knallers hebben we nog niet gehad.”