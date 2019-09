Rutger Bregman pleit voor minder pessimisme: de meeste mensen deugen

Even valt het gesprek stil. We zijn pratenderwijs bij toeval beland in Vukovar, ooit een prachtig stadje aan de Donau in het oosten van Kroatië, pal op de grens met Servië. In 1991 lag Vukovar nog in Joegoslavië. In de herfst van dat jaar werd het in de oorlog compleet verwoest. En ‘compleet verwoest’ is in dit geval geen understatement.



Uw verslaggever was er vlak na de slag en zag wat mensen elkaar kunnen aandoen. Er waren een paar duizend doden gevallen, er waren burgers standrechtelijk ge-executeerd, er was geen huis dat niet zwaar beschadigd was, zelfs de bomen waren doormidden geschoten. De vriendelijke jongeman die probeerde orde te scheppen op zijn erf (waar zijn dochtertje vrolijk ronddartelde) bleek een leider van Servische milities die eigenhandig mensen de keel had doorgesneden, uit wraak voor wat anderen hém hadden aangedaan. Het was geen opwekkend bezoek.