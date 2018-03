Rutte belt met ouders vermoorde Pascal: 'Dit doet ons goed'

Vandaag vertelde de moeder van de gedode Pascal Keijzer in het AD hoe zij onlangs de moordenaar van haar kind te lijf is gegaan . Ze stompte hem tijdens een confrontatie in zijn buik, nu hij na zijn vrijlating op slechts vijf kilometer van haar huis is komen wonen. Jolanda en Jack Keijzer worstelen met het feit dat de moordenaar van haar zoon vlakbij woont. Niet alleen werd hun zoon Pascal in 2007 vermoord, hun andere zoon Remy pleegde in 2016 zelfmoord. Volgens Keijzer wilde premier Rutte in een telefoongesprek zijn medeleven kenbaar maken. ,,Een ontzettend mooi en attent gebaar. Ik weet dat hij met ons meeleeft en dat heeft hij weer laten merken. Dat doet ons goed.’’

Woonverbod

Keijzer pleitte bij Rutte, en eerder deze week ook bij minister Sander Dekker (Rechtsbescherming), voor een woonverbod voor veroordeelden van zware delicten. In België wordt dat al gehanteerd. Dekker heeft toegezegd hier nog eens naar te gaan kijken, zegt Keijzer. ,,Dat vinden wij ontzettend fijn om te horen, want in Nederland is nog te weinig geregeld.’’



Sinds 1 januari 2018 is wél een speciale wet van kracht. Die maakt het mogelijk om tbs-gestelden, zeden- en zware geweldsdeliquenten zo lang als nodig onder toezicht te houden en onder ‘persoonsgerichte voorwaarden’ te laten terugkeren in de maatschappij. Hierbij hoort ook dat een verhuisplicht kan worden opgelegd, of een verbod om zich in een bepaald gebied te vestigen. Keijzer: ,,Dat is een mooie stap in de juiste richting, maar het probleem is dat een rechter de belangen van een nabestaande en een dader tegen elkaar gaat afwegen. Dat geeft toch altijd ruimte voor fouten. In Belgie is een woonverbod het uitgangspunt. Dat voorkomt ongelukken.’’