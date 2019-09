Rutte en Dekker: Liquidatie zeer verontrustend

,,Het onderzoek is volop gaande. Minister Grapperhaus laat zich nu op de hoogte stellen. Zodra we meer weten zullen we dat laten weten", aldus Rutte.

Justitieminister Ferd Grapperhaus, die eigenlijk aanwezig zou moeten zijn bij een groot debat over de Prinsjesdag-plannen van het kabinet, ontbreekt naar aanleiding van de liquidatie van advocaat Wiersum. Hij is teruggegaan naar zijn ministerie. Hij laat zich informeren over de gebeurtenissen in Amsterdam. Hij komt in de loop van de dag met een verklaring.

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam spreekt van een afschuwelijke moord, ‘die het wezen van de rechtsstaat aantast'.

Beschermingsdeal

Wiersum (44) werd vanmorgen neergeschoten in de straat in Amsterdam waar hij woont. Hij laat twee jonge kinderen achter. Hij is de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in de grote liquidatiezaak tegen de criminele organisatie van de voortvluchtige Ridouan Taghi. B. heeft zijn beschermingsdeal met het Openbaar Ministerie deels opgezegd.

Om 07.30 uur kreeg de politie de melding van de schietpartij binnen. De schutter is volgens de woordvoerder te voet gevlucht. Het zou gaan om een man van tussen de 16 en 20 jaar oud. Hij heeft een slank postuur, is zo’n 1 meter 75 lang, was in het zwart gekleed en had een capuchon op.

Nabil B., wiens advocaat het slachtoffer was, werd vorig jaar maart gepresenteerd door justitie als belangrijke kroongetuige in het liquidatieproces Marengo, met Ridouan Taghi en Said Razzouki (de meest gezochte criminelen van Nederland) als kopstukken van een gevreesde moordbende.

