Rutte en Grapperhaus naar NCTV om neergeschoten Peter R. De Vries

De Vries werd dinsdagavond neergeschoten in Amsterdam en raakte daarbij ernstig gewond. Volgens een woordvoerder start het overleg rond 22.00 uur. Er is geen nationale crisisstructuur van kracht. Grapperhaus komt later met een formele reactie.



Minister Wopke Hoekstra van Financiën sprak in de Tweede Kamer van ‘verschrikkelijke berichten’ uit Amsterdam. ,,We kennen natuurlijk de toedracht niet”, aldus Hoekstra. ,,Maar wat de toedracht ook is, dit is onvoorstelbaar en verschrikkelijk nieuws. In gedachten zijn we natuurlijk bij allen die dit aangaan en die hier veel verdriet van hebben.”



De Amsterdamse veiligheidsdriehoek is met spoed bijeengekomen vanwege de aanslag op De Vries. Amsterdamse politici reageren verbijsterd. ‘Ik ben kapot van de vólgende aanslag op onze rechtsstaat.’ De Amsterdamse driehoek geeft vanavond om 23.00 uur een persconferentie.