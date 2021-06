Rutte: Koning baalt van ‘corona-ophef’ na bezoek aan Oranjestraat

Vlak voor zijn gesprek met informateur Hamer vertelde de premier, ministerieel verantwoordelijk voor doen en laten van de vorst, dat Willem-Alexander via de Rijksvoorlichtingsdienst aan hem heeft laten weten ‘dat hij er zelf ook erg van baalt’. ,,Het was onverwacht drukker dan verwacht,’’ keek Rutte terug. ,,We hebben er in de voorbereiding alles aan gedaan om het netjes te doen. Op een gegeven moment was het niet te houden. Er was zo veel enthousiasme. Mensen dachten: hé wat leuk, de koning.’’

Ruttes collega's in het kabinet toonden zich vanochtend nog behoorlijk kritisch over het bezoek van de vorst aan de flink versierde Marktweg. Volgens demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie) geldt er geen uitzondering op de regels voor leden van het koningshuis. Ook Tamara van Ark (Medische Zorg) vindt dat de regels er ‘voor ons allemaal’ zijn. ,,De regels zijn er niet voor niets, en spreek elkaar erop aan als het naleven niet gebeurt”, zegt Van Ark. Ze vindt dat de koning een voorbeeldfunctie heeft, maar snapt zijn ‘enthousiasme’ tijdens het bezoek wel.

Bekijk hieronder onze video over de reacties van de ministers:

Kennelijk lastig

De Haagse burgemeester Jan van Zanen, die samen met de koning de Marktweg bezocht, geeft in een reactie aan dat er wel geprobeerd is om de regels na te leven. ,,Iedereen heeft gepoogd zoveel mogelijk de gepaste afstand te behouden. Dat is, mede door toestroom aan mensen, niet steeds gelukt. We blijven hierop alert.”

Voor Willem-Alexander is het kennelijk lastig om koning in coronatijd te zijn, met alle sociale beperkingen die daarbij horen. Nog voor de rel rond de herfstvakantie in Griekenland kwamen hij en koningin Máxima vorige zomer in opspraak toen ze te dicht bij een Griekse ober stonden die op de foto wilde met het koningspaar. Via een tweet betuigden Willem-Alexander en Máxima destijds spijt. Ze schreven dat ze ‘in de spontaniteit van het moment’ niet goed op hadden gelet. ,,Dat hadden we natuurlijk wel moeten doen. Want ook op vakantie is naleven van coronaregels essentieel om het virus eronder te krijgen.’’

Volledig scherm © Brunopress

Tumult

Zeker na het tumult rond de herfstvakantie die het koninklijk gezin wilde doorbrengen bij de Griekse vakantievilla - wat formeel niet tegen de coronaregels was, maar wel tegen het advies van de Nederlandse regering - letten de Oranjes in het openbaar nauw op het naleven van de coronavoorschriften, tot het bezoek aan Den Haag van gisteravond.

Tegelijkertijd ziet het koningspaar vaak drommen journalisten voor zich. ,,Afstand houden is voor anderen’’, mompelde Willem-Alexander cynisch achter zijn mondkapje, toen hij eind vorige maand samen met Máxima een cultureel centrum in Oegstgeest hielp op te knappen in het kader van NLDoet. Op dat moment verdrongen de aanwezige fotografen zich voor hem.

Bekijk hieronder beelden van het bezoek van de koning aan de ‘Oranjestraat’:

Volledig scherm © Brunopress

Volledig scherm © Brunopress

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.