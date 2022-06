Rutte na doorbreken politieblokkade huis minister Van der Wal: ‘Politie zal optreden tegen misdragende boeren’

Volgens Rutte heeft deze groep ‘die het verpest voor de rest’ het recht op een gesprek voorlopig verspeeld. Maar met de volgens hem overgrote meerderheid die fatsoenlijk wil protesteren gaat het overleg verder.

De situatie bij het huis van de minister was dinsdagavond zo onveilig dat agenten voor hun eigen veiligheid moesten kiezen. Ze konden daardoor niet direct ingrijpen toen boeren door een afzetting van de politie wisten te breken, meldt de politie Gelderland. Rutte zegt vanaf de Navo-top in Madrid met afschuw naar de ‘vreselijke beelden’ te hebben gekeken. ,,Deze kleine groep gaat echt alle grenzen te buiten”, aldus de premier, die oproept om ‘beschaafd te demonstreren’. Politie, justitie en burgemeesters zijn volgens Rutte ‘zeer gemotiveerd om dit tegen te houden.”

Vuurwerk, hooi en stro

De toegang tot de woning in Hierden was door de politie afgezet met auto’s. De boeren probeerden nog de politieauto’s aan de kant te duwen en omver te gooien. Niet veel later wisten ze langs de blokkade te komen. Christianne van der Wal was op dat moment niet thuis, haar gezin wel.

Met een hakselaar werd onder andere hooi of stro door de straat geblazen. Ook werd op het terrein van de minister met vuurwerk gegooid. Een geparkeerde politieauto werd door de boeren gevuld met hooi. Om de boeren van zichzelf en de auto's af te houden stonden agenten paraat met wapenstokken. Zo’n 40 tot 50 tractoren kwamen vanavond weer bij de minister de straat in.

Volgens de politie zijn bij de actie ‘duidelijk grenzen overschreden. Een politieauto is vernield en er is een giertank geleegd. De situatie was dreigend en onacceptabel, ook richting hulpverleners’ laat de politie op Twitter weten.

,,Ze gaan echt over grenzen heen’’, stelt ook politiechef Willem Woelders bij talkshow Op1. ,,Dit is gewoon intimiderend en bedreigend. Wij zullen daartegen optreden. Dat demonstranten voor de woning van minister Van der Wal staan is onacceptabel. Je mag je verhaal doen, maar wat hier is gebeurd is intimiderend.’’

Derde keer

Sinds het bezoek van een grote groep boeren op 10 juni wordt de woning van de minister beveiligd. Op die avond kwamen de boeren van actiegroep Voll Gass verhaal halen en de minister een ‘ontslagbrief’ aanbieden. Daarbij werd bij de woning een strobaal achtergelaten. Ook afgelopen week werden strobalen bij de minister in de straat geplaatst. Wie achter die actie zat is niet duidelijk. Gisteren plaatste de politie nog een bewakingspost bij het huis van de minister.

Eerder op dinsdag riepen premier Mark Rutte en minister Dilan Yeşilgöz (Justitie) de boeren nog op om zich bij hun protesten binnen de grenzen van de wet te houden. Rutte noemde boerenacties die tot gevaarlijke situaties leiden voor weggebruikers, ambtenaren of politici eerder ‘onacceptabel’.

Volledig scherm Met een hakselaar wordt hooi of stro door de wijk geblazen. © Persbureau Heitink

Volledig scherm Opnieuw verzamelen boeren zich bij de woning van minister Christianne van der Wal in Hierden. © Persbureau Heitink

