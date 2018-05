Rutte: Sint-Maarten is nog niet voorbereid op nieuw orkaanseizoen

De wederopbouw van Sint Maarten kwam traag op gang, legt premier Rutte uit in een filmpje vanaf het eiland wat hij vannacht op Twitter plaatste. ,,We wilden er zeker van zijn dat de grenscontroles op peil waren en dat de corruptie bestreden was voordat we bereid waren heel veel geld te investeren in het Nederlandse deel van het eiland." Mede daardoor is het nu de vraag of Sint Maarten op tijd klaar is voor het nieuwe orkaanseizoen.