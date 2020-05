Rutte voorzichtig positief over zomervakantie in buitenland, ANVR jubelt: We komen eraan!

Vanavond heeft premier Mark Rutte zich voorzichtig uitgelaten over de aankomende vakantieperiode. Volgens Rutte zijn vakanties in het buitenland mogelijk: ,,Als dat landen betreft waar de risico's gelijk zijn aan Nederland.’’ Die uitspraak zorgt voor een jubelstemming bij de ANVR. ,,We komen eraan’’, schrijft ANVR-baas Frank Oostdam op Twitter.

Toch hield Rutte tijdens de persconferentie ook een stevige slag om de arm. Hij hoopt ‘volgende week’ duidelijkheid te kunnen scheppen over welke reisadviezen Nederland gaat geven. Ook drong Rutte er op aan om ook in het buitenland, als reizen straks weer mogelijk wordt, toch 1,5 meter afstand te houden en benadrukte dat daar dezelfde gedragsregels gelden (handen wassen, binnen blijven bij symptomen, etc).

Ondanks de slag om de arm is de ANVR erg tevreden met de uitspraak van Rutte. De directeur van de koepelorganisatie van reisondernemers, Frank Oostdam, is blij met het vooruitzicht. ,,We komen eraan! Dit hadden we 4 weken geleden niet gedacht. Laten we wel snel besluiten. De reissector is er, net als vakantiegangers, wel aan toe’’, zo schrijft hij op Twitter.

Enorme belangen

De reisbranche heeft een gigantische klap gekregen door het coronavirus. Het toerisme ligt vrijwel compleet op z’n gat en de belangen zijn enorm. De cijfers en percentages doen je duizelen. Zo zorgt het toerisme voor 10 à 11 procent van het bruto binnenlands product van de EU (de totale waarde van goederen en diensten). Dat is ruim 1300 miljard euro. De toeristische sector telt 27 miljoen banen, meer dan een achtste van de totale werkgelegenheid in de EU.

Een Europees beleid rondom toerisme de aankomende periode is er niet en zal er waarschijnlijk ook niet komen. Verschillende landen hebben nu al zelf aangegeven de grenzen te openen. Zo opent Spanje vanaf eind juni, begin juli de grenzen weer voor toeristen. ,,Toeristen, Spanje verwacht jullie, in veilige omstandigheden”, zei premier Pedro Sánchez een paar dagen geleden tijdens zijn wekelijkse toespraak op de Spaanse televisie. Rutte vertelde vanavond dat het openen van grenzen voor toerisme lastig is. ,,Het is echt complex. Je ziet dat in heel Europa landen worstelen met die vraag.’’

Uitstel

De premier riep ook op mensen die buiten de schoolvakanties op reis kunnen, hun vakantie uit te stellen. Wie na de schoolvakantie, bijvoorbeeld in september, op vakantie kan in Nederland moet dat ‘vooral doen’, aldus Rutte. Hij hoopt zo de drukte te spreiden. Het kabinet gaat zich nog buigen over de spelregels rond toerisme in Nederland, zei hij verder. ,,We zullen moeten kijken of daar überhaupt ruimte voor is.”