Ruud werd bedreigd met een koksmes en is nu een held in Engelse media

Ruud van den Einden uit Deurne is op dit moment in Engeland voor een leuk ‘vader-zoon-weekend’. Zondag staat het hoogtepunt op het programma: het bijwonen van een wedstrijd van FC Liverpool. Maar wat er vrijdag gebeurde, zal hem nog lang bijblijven.



Met het vliegtuig aangekomen in Manchester stapte het tweetal in de trein richting Liverpool. Ruud zat naast een man die zich vreemd gedroeg en continu in zichzelf aan het praten was. ,,In een voor mij vreemde taal, ik denk Arabisch", vertelt Ruud vanuit Engeland. ,,In het begin denk je nog: het zal allemaal wel. Maar gaandeweg kreeg ik het gevoel - ik kan niet uitleggen waarom precies - dat er meer aan de hand was, dat ik hem in de gaten moest houden.”



De trein reed verder en bij het eerstvolgende station stapte een aantal nieuwe passagiers in. De man naast Ruud begon die mensen te beledigen, nu plotseling in het Engels, en ook Ruud moest het ontgelden. ,,I am going to kill you”, zei hij. ,,Toen had ik zoiets van: nu is wel genoeg geweest en zei: hou je rustig, we gaan hier niemand bedreigen.” Op dat moment stond de man plotseling op en zei : ‘ik zal je eens wat laten zien’. ,,Vervolgens trok hij een groot koksmes uit zijn broeksriem.”