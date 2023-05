Ruzie in keet leidt tot steekpartij tussen jeugd, dader zat al in Bredase cel: ‘Het liep volledig uit de klauwen’

Het was in de nacht van 5 op 6 februari 2022 toen de politie even na 03.00 uur de melding kreeg van een steekpartij in Rossum. Bij de kerk van het dorpje troffen de agenten drie jonge jongens. De 17-jarige was ernstig gewond door een messteek in zijn buik. Met spoed moest hij naar het ziekenhuis. „Zonder medische hulp was hij zeker overleden,” vertelde de officier van justitie.