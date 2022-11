Ruzie om twee feestdagen, oud-medewerker eist compensatie: ‘Ik word gediscrimineerd’

Een oud-medewerker van Holland Food Service, een zorgcateraar uit Wijchen, eiste compensatie voor de volgens haar ‘misgelopen’ vakantiedagen. Ze werkte 32 uur in de week, van dinsdag tot en met vrijdag en was altijd op maandag vrij.

Een alternatief?

De groothandel had een alternatief urensysteem kunnen gebruiken, het zogeheten jaarurensysteem: ‘Met dit systeem krijgt elke werknemer relatief evenveel vrije (feest)dagen’, aldus het College voor de Rechten van de Mens. Had Holland Food Services dat systeem gebruikt, dan was de medewerker niet benadeeld. ‘Het bedrijf wilde ook niet toelichten waarom niet’, valt te lezen in het advies.

Als je hiervoor gecompen­seerd wil worden terwijl je nog in dienst bent, moet je je wel afvragen wat je daar voor over hebt

Ten koste van wat ten strijde gaan?

Om de compensatie juridisch af te dwingen is een uitspraak van een rechter nodig. Volgens Besselink is het de vraag of iedereen het zo hoog wil opspelen. ,,Het gaat volgens mij om twee dagen in het jaar: tweede pinksterdag en tweede paasdag vallen altijd op een maandag. Dat zijn toch weer mooi twee extra vakantiedagen winst. Aan de andere kant; als je hiervoor gecompenseerd wil worden terwijl je nog in dienst bent, moet je je wel afvragen wat je daar voor over hebt.”