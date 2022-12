Ruzie om Zwarte Piet loopt totaal uit de hand en daarna duikt wraakvideo op van de 'Sint’

Met video Eerste sneeuw valt in Limburg, steenkoude dagen in het verschiet

Na een waterkoud weekend komen de temperaturen deze week steeds wat verder rond het vriespunt. Volgend weekend gaat het echt vriezen en kunnen we op meerdere plekken sneeuw verwachten. In Limburg is vannacht de eerste sneeuw al gevallen en blijven liggen.

13:19