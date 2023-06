S. sprak over grote bomaanslag in een Nederlandse stad, toch komt hij voorlopig vrij

De Amerikaanse Nederlander S. (20) zit al drie maanden vast omdat hij sprak over het laten ontploffen van een grote bom op een plein in Rotterdam of Den Haag om zo ‘de samenleving te resetten'. Maar het Openbaar Ministerie en de rechtbank vinden hem geen direct gevaar meer, S. kwam donderdag (voorlopig) vrij.

S. werd eind april opgepakt in zijn woonplaats Rotterdam. Donderdag verscheen hij voor de eerste keer op een openbare rechtszitting. Dat gebeurde in de extra beveiligde zittingszaal van de rechtbank Rotterdam, de plek waar doorgaans teruggekeerde Syriëgangers, terrorismeverdachten of zware criminelen moeten voorkomen.

De tenlastelegging van het Openbaar Ministerie (OM) telt dan ook zware feiten. S. zou gedreigd hebben met terroristische aanslagen en daarbij de beruchte Amerikaanse Unabomber als voorbeeld hebben gehad. Die onlangs overleden Unabomber (echte naam Ted Kaczynski) hield Amerika decennia in zijn greep door een lange reeks aanslagen met bombrieven. De universitair docent die extremist werd, hield zich verborgen in een hut in het bos en schreef er een manifest: ‘De toekomst van de industriële maatschappij'.

Online gezocht naar bommen maken

Je kunt dat manifest gewoon als ebook via Bol.com kopen Advocaat Epema Volgens het OM heeft S. dat manifest gedownload en gelezen. En heeft hij daarna gezegd dat volgens het gedachtengoed van de Unabomber ‘de samenleving moet worden gereset door een incident waarbij veel doden zouden vallen’. En, zou hij hebben gesteld, hij zou zichzelf ombrengen en ‘veel mensen met hem’, bijvoorbeeld door een bom te laten ontploffen op een plein in Rotterdam of Den Haag. De Rotterdammer zou online ook hebben gezocht naar manieren om met brandstof bommen te maken ‘die meer dan 1000 graden heet worden'.



S. heeft tegen zijn moeder over die plannen gesproken. Hoe zijn woorden daarna bij de politie zijn beland, werd tijdens de zitting niet duidelijk. Zijn moeder heeft geen aangifte tegen hem gedaan. De politie pakte S. wel op, waarna justitie het vinkje ‘terrorisme’ bij zijn dossier zette. Al belandde hij niet op de speciale terrorisme-afdeling van de gevangenis, maar in het Pieter Baan Centrum, een gesloten psychiatrische observatiekliniek.



S. zelf wilde er gisteren op de eerste openbare tussentijdse zitting nog niets over zeggen. De twintiger (geboren in Kirkland, VS, zwarte kleding, zwarte bril, zwarte baard) liet het woord aan zijn advocaat Epema. Volgens haar is het label terrorisme onterecht. ,,Hij kan veel van zijn uitlatingen verklaren, het heeft onder meer met gamen te maken.” Dat hij zich ongepast heeft uitgelaten kan met zijn autisme te maken hebben. En dat hij het manifest van de Unabomber ‘voor driekwart’ heeft gelezen, is niet zo schokkend, vindt de advocaat. ,,Je kunt het gewoon als ebook via Bol.com kopen.”

Geen direct gevaar meer

Het Openbaar Ministerie vroeg tijdens de zitting de rechtbank om de voorlopige hechtenis van S. per direct te schorsen, een verzoek dat in een terrorisme-proces zelden wordt gedaan. Het OM ziet geen direct gevaar meer, ook al is het onderzoek naar zijn psychische gesteldheid nog niet klaar. ,,Als S. de goede begeleiding krijgt, ben ik ervan overtuigd dat het goed met hem komt.” S. moet dan ook aan veel voorwaarden voldoen, zo moet hij na zijn voorlopige vrijlating verplicht in een begeleid wonen-project verblijven.

De rechtbank ging mee in het verzoek van het OM, ook zij vinden S. geen acuut gevaar voor de samenleving. Zo kwam terrorismeverdachte S. aan het begin van de ochtend vanuit de gevangenis en begeleid door twee agenten de rechtszaal in en liep hij een uur later als voorlopig vrij man naar buiten.

Reclassering was al aanwezig

Justitie had voor de zekerheid al een medewerker van de reclassering gevraagd bij de zitting aanwezig te zijn. ,,Hij kan bij mij in de auto stappen en dan rij ik hem direct naar het begeleid wonen-project voor de intake”, aldus die medewerker tegen de rechtbank.



Er is nog geen datum voor de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen S. Dan zal bekend worden welke straf het OM tegen hem eist en of S. van de rechtbank nog terug moet naar de gevangenis.

