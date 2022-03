Saharazand is niet alleen maar vervelend: ‘Het zorgt ervoor dat je sterke planten krijgt’

Of wij het druk hebben, roept een medewerkster van een wasstraat in Woerden boven de werkgeluiden uit. ,,Nogal. Het is een compleet gekkenhuis hier. Niet alleen in de wasstraat, maar ook staan er rijen voor de wasboxen.” Autobezitters bij DiVers aan de Europabaan in Woerden wachten geduldig tot de voorganger de wasstraat in kan.