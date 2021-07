Sahra maakt zich sterk voor slachtoffers: ‘Mijn vader en oma waren tegen mijn besnijdenis’

Vrienden op vakantie naar Malta, maar Tom (24) blijft door vaccinatie­plicht achter: ‘Dat is balen’

13 juli Tom Nijenhuis (24) en zijn vrienden zouden eind juli op vakantie naar Malta, maar de vaccinatieplicht gooit roet in het eten. Zijn drie vrienden zijn volledig gevaccineerd, maar Tom zelf krijgt zijn tweede prik ná zijn vakantie. „Dat is balen, want we hadden bewust voor het veilige Malta gekozen.”