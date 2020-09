Samir A. weer voor de rechter: ‘Paar maandjes extra zitten kunnen er ook nog wel bij’

LIVE | Nijpend tekort aan agenten door coronamaat­re­ge­len

18:00 Nog eens acht veiligheidsregio’s gaan deze week nog naar risiconiveau 2 (‘zorgelijk’). Verder is het aantal coronapatiënten dat op een intensive care wordt opgenomen de afgelopen dagen zo hard gestegen dat de alarmbellenafgaan. In de afgelopen drie dagen zijn 31 mensen verplaatst naar een intensivecareafdeling, gemiddeld 10,3 per dag. De zogenoemde signaalwaarde, de grens waarbij extra maatregelen misschien nodig zijn, ligt op 10. Ook vandaag lees je in dit liveblog alles over het coronavirus. De ontwikkelingen van de afgelopen dagen staan hier.