'Sammie de supermarktkat' krijgt gedenkteken: 'Hier lag hij altijd in de weg'

Meestal worden loslopende katten in supermarkten niet zo gewaardeerd, maar Sammie was een uitzondering. Was, want een paar dagen geleden overleed de kat. Tot verdriet van de Albert Heijn in de Kruidenwijk in Almere, waar Sammie altijd te vinden was.

Op Twitter vertelt Pascal Vanenburg over Sammie uit Almere. ,,Zo lang ik hier woon, nu een jaar of 11, lag er een kat in of voor de supermarkt hier in de wijk. Sammie. En met liggen, bedoel ik ook echt, liggen. Languit, geen beweging in te krijgen."

Sammie was een kat van het goede leven. ,,Scheen de zon, dan lag hij buiten. Maar als het koud was, dan wandelde hij naar binnen en zocht hij daar ergens een plekje op. Als het heel koud was, dan lag hij gewoon in de deuropening onder die blowers. Moest je er met je volle winkelwagen langs? Pech gehad, Sammie lag daar."

De luiheid van het dier was tegelijkertijd zijn charme voor hen die Sammie kenden. ,,Sammie liet zich ook gewillig door iedereen aaien, knuffelen, whatever. Voor mensen buiten de buurt was het steeds weer schrikken, want die dachten dat er een dooie kat in of voor de winkel lag. Tot Sammie een paar dagen terug echt niet meer opstond."

De doodsoorzaak van Sammie de supermarktkat werd niet genoemd, maar uithongering zal het niet geweest zijn. Vanenburg vertelt dat Sammie geen zwerfkat was, maar gewoon ergens een baasje had. ,,Het was gewoon een weldoorvoede kat met ergens in de buurt een huis, alleen vond-ie het gewoon veel leuker om de hele dag bij de supermarkt te liggen."

Om de iconische kat uit Almere te eren, heeft de Albert Heijn een gedenksteen voor Sammie gemaakt. ,,Op een van de plekken waar hij altijd in de weg lag", weet Vanenburg.