Sanil B. legde 'in verwarring' verklaring af aan undercover: 'Net zwaar verhoor gehad’

zaak mallorcaSanil B. (19), hoofdverdachte in de Mallorcazaak, was ‘in de war en overstuur’ op het moment dat undercoveragenten een bekentenis probeerden los te peuteren. Dat zegt zijn advocaat Peter Plasman tegen deze site. ,,Mijn cliënt had net een zwaar verhoor achter de rug en was in totale verwarring. Hij ontkent nog altijd dat hij Carlo heeft geschopt.”

De politie zette maanden geleden undercoveragenten in om Sanil B. aan het praten te krijgen, zo bevestigt Plasman de berichtgeving van NU. B. is een van de belangrijkste verdachten van de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman op Mallorca vorig jaar zomer. Justitie heeft nog altijd moeite om te bewijzen wie de fatale schoppen heeft uitgedeeld.



In de gevangenis in Houten deden undercoveragenten zich voor als medegevangenen, in de hoop een bekentenis bij B. los te krijgen. Uit verslagen van de gesprekken valt op te maken dat op de vraag wie de fatale schoppen uitdeelde geen eenduidig antwoord is. In een van de gesprekken met de undercoveragenten gaf B. toe dat hij Heuvelman heeft geschopt, maar daar kwam hij later van terug.

‘Emotioneel’

De inzet van undercoveragenten is een van de zwaarste opsporingsmiddelen. De bijzondere opsporingsbevoegdheid wordt vaak gebruikt als de politie geen andere oplossing ziet en er gelden strenge regels voor. Het is volgens Plasman nog maar de vraag of alle regels netjes zijn opgevolgd. ,,Het inzetten van undercovers is echt een heel zwaar middel waar goed over moet worden nagedacht”, zegt de advocaat. ,,In het geval van mijn cliënt is het gedaan in een situatie waarin hij even daarvoor een zwaar verhoor had gehad.”

In dat verhoor kreeg B. ‘helemaal op het einde’ te horen dat het dna van Heuvelman op zijn schoen was gevonden. ,,Daar moest hij het maar mee doen en vrij snel daarna kwam hij in contact met de undercovers. Hij was compleet in verwarring en behoorlijk emotioneel.”

‘Het is voorbij’

De verklaring van Plasman komt overeen met de stukken waarover NU bericht. Daarin omschrijft een van de undercovers hoe B. zich na het verhoor bij hem voegde op de luchtplaats. Volgens de undercoveragent zag B. bleek en staarde hij voor zich uit. B. vertelde zeer overstuur te zijn door het bewijs. In het Marokkaans zou hij volgens de undercoveragent hebben laten weten dat ‘het voorbij is’.

In hetzelfde gesprek met de undercovers vertelde B. ook dat hij in de veronderstelling was dat hij niet betrokken was bij de dood van Heuvelman. ,,Hij had om die reden ook zijn kleding en schoenen overgedragen aan de politie, zodat die onderzocht konden worden op DNA-sporen”, stelt Plasman. ,,Dat geeft goed aan dat mijn cliënt echt denkt dat hij er niets mee te maken heeft. Een essentieel detail.”

Dat justitie zich genoodzaakt voelde om undercovers in te zetten, duidt volgens Plasman op ‘acute bewijsnood’.

Volledig scherm © videostill

Dna-spoor

Nog altijd ontkent B. in alle toonaarden iets met de dood van Heuvelman te maken te hebben. Het dna-spoor dat is gevonden op zijn schoen is volgens Plasman vrij klein. B. heeft geen verklaring hoe het dna van Heuvelman op zijn schoen is terechtgekomen, aldus de advocaat.

Het vrij kleine dna-spoor zit op een hele vreemde plek, zei Plasman eerder. ,,Het zit aan de zijkant van zijn linkerschoen, terwijl hij rechts is. Het is ook niet bekend wat voor dna het is, of het bijvoorbeeld uit speeksel, huid of haar komt. Mensen hebben daar natuurlijk dicht bij elkaar gestaan en dna is iets wat je kunt overdragen. Op dit moment is het nog onduidelijk. Dat moet allemaal nader worden onderzocht.”

Wat gebeurde er allemaal?

De 27-jarige Carlo Heuvelman werd op 14 juli 2021 rond 02.15 uur samen met vrienden ernstig mishandeld tijdens een confrontatie met een groep jongeren op de boulevard van badplaats El Arenal op Mallorca. Hij overleed op 18 juli aan zijn verwondingen.



Afgelopen november vond de eerste zitting plaats voor de vijf Hilversumse verdachten die betrokken zouden zijn bij de mishandeling. Twee van de verdachten mogen hun proces in vrijheid afwachten, de drie hoofdverdachten zitten nog vast. Morgen volgt de volgende regiezitting in deze zaak.



Hoewel de mishandeling niet in Nederland plaatsvond, wordt de zaak toch hier onderzocht en behandeld. Het OM was vlak na de geweldplegingen al gestart met een onderzoek en even later vroeg de Spaanse onderzoeksrechter Nederland het onderzoek over te nemen.



Een cruciale getuige van de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman op Mallorca heeft zich gemeld: