Sanne Mensink is als lijkschouwer het extra oog voor de politie: ‘Het is en blijft mooi, dankbaar werk’

Een forensisch arts verricht voor de politie onder andere lichamelijk onderzoek in zedenzaken en vervult bijvoorbeeld de medische hulp aan arrestanten. Maar een belangrijke taak is om bij een overlijden vast te stellen of er sprake is van een natuurlijke of niet-natuurlijke dood. Van een niet-natuurlijke dood is sprake bij bijvoorbeeld een overdosis drugs, een verkeersongeval, zelfdoding, maar ook bij het vermoeden van een misdrijf.