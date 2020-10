Sanne weggepest uit Molukse wijk: ‘Als u niet weggaat, blijven er aanvallen komen’

Plooster (38) is woedend. Zowel op de dader als op verhuurder Vivare. De bewoner voor haar heeft de woning na intimidatie en bekladding met Molukse leuzen, in juni van dit jaar, verlaten. Vivare heeft vervolgens nagelaten om Plooster op de problemen rond de woning te wijzen.



,,Als ik dat had geweten had ik deze woning natuurlijk nooit genomen. Ik wil nu zo snel mogelijk een andere woning. Ik ben het slachtoffer van problemen tussen de verhuurder en wijkbewoners, dat had Vivare nooit mogen laten gebeuren.’’