Saskia’s Dansschool is regelrechte YouTube-hit: ‘Tot in Braziliaanse oerwoud doen kids onze dansjes ’

Onderzoek: kansen in onderwijs binnen Nederland verschil­len aanzien­lijk

23 april De ‘kansenkloof’ in het onderwijs tussen verschillende Nederlandse regio’s en zelfs naast elkaar gelegen woonwijken is aanzienlijk, blijkt uit nieuwe data. Zelfs bij leerlingen in gezinnen met hetzelfde inkomen blijkt er een duidelijk verband te zijn tussen de onderwijsresultaten en waar zij als kind opgroeiden.