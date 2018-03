Saunabezoekers: 'Wat is er te zien, door wie en wáár?'

Bij de soap rond de stiekeme camerabeelden van Sauna & Beauty Oase leek het eerst 'slechts' te gaan om een hack van de beveiligingscamera's, uit de tijd dat camera's nog waren toegestaan in sauna-kleedkamers (sinds twee jaar mag dat niet meer). Maar inmiddels is de vrees groot dat camera's járenlang heimelijk opnames maakten, die vervolgens op pornosites te zien waren. Sauna & Beauty Oase kwam vijf dagen geleden in het nieuws omdat handbalsters van het Nederlandse team naakt in de kleedkamer waren te zien op sekssites. Directeur Erik van Ingen Schenau was aanvankelijk heel open over het pijnlijke incident: enkele beveiligingscamera's waren gehackt. Het kon slechts gaan om beelden uit een korte periode.

Directeur Van Ingen Schenau heeft inmiddels met zijn advocaat afgesproken geen enkel commentaar meer te geven. Dat betekent niet dat hij verdachte is. Bij de sauna werken tientallen full- en parttimers. ,,Maar zijn rol wordt uiteraard wel onderzocht'', aldus de politie die sinds zaterdag vele tientallen mails krijgt van bezorgde bezoekers. ,,Die hebben allemaal dezelfde vragen: sta ik op die beelden, waar moet ik zoeken en wat kan ik daartegen doen?'', aldus een woordvoerster. De politie neemt de zaak hoog op en zegt dat alle saunabeelden die gevonden zijn van de sekssites zijn verwijderd. ,,Dat is misschien enigszins een geruststelling. Maar we kunnen niet uitsluiten dat ze ergens anders weer opduiken.'' Hoe snel dat kan gaan, bleek ook afgelopen weekend. In Drachten werd een man opgepakt die via zijn IP-adres werd opgespoord. Hij heeft voor zover bekend niks met de sauna in Nederasselt te maken, maar heeft de stiekeme camerabeelden wél verder verspreid. En dat is strafbaar. Het ging dan onder meer om de beelden van de Oranje-handbalsters.

Zaterdag was het steeds vrij druk in de sauna. Toch blijven ook veel bezoekers voortaan weg. Rotterdammer Jimmy Meertens bezocht de sauna in november 2017 nog met zijn partner. Hij maakt zich zorgen. ,,Als je in de sauna een collega tegenkomt en je wil dat die niks ziet, doe je een handdoek om. Dan heb je controle. Over die camerabeelden heb je geen controle: wat er is van je te zien, door wie en wáár? Dat is het onaangename van dit alles.'' An van Herwaarde uit Maashees was vaste gast van de sauna in Nederasselt. ,,Voortaan gaan we naar een ander, maar als ik ook maar ergens een camera zie, ben ik weg. We zijn niet preuts maar ik hoef niet in mijn blote kont op een pornosite.''