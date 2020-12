Schaamteloos: bejaarden opgelicht met corona-babbeltruc

Het zijn slechts vier voorbeelden van oplichtingstrucs die in het hele land plaatsvinden, zegt de politie in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. De gedupeerde ouderen komen uit Hoek van Holland, Zandvoort, Urk en Haarlem.



De meest recente oplichting vond plaats op 6 oktober in een appartementencomplex in Hoek van Holland. Een jonge vrouw belde aan bij een 86-jarige bewoner en zei van Thuiszorg te zijn. Ze kwam een ‘corona-reiniging’ uitvoeren. In goed vertrouwen liet het slachtoffer de vrouw in zijn woning. Terwijl hij rustig afwachtte tot de schoonmaak klaar zou zijn, doorzocht de oplichtster het appartement. Ze ging er even later vandoor met sieraden, spaargeld en een horloge.