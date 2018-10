Scheiding na 15 jaar nog steeds weerslag op Ruben (26)

Muggen zzzzzzz­zijn op dit moment niet weg te slaan

11:37 Er vliegen voor de tijd van het jaar uitzonderlijk veel muggen in ons land rond. Door het warme weer zijn ze toe aan een vijfde, zesde of misschien wel zevende leg, verklaart een insectdeskundige. ,,Het is pech als je in een waterrijk gebied woont.''