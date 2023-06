Scheidsrechter Edward krijgt stoot in gezicht van topkickbokser: ‘Was een seconde weg’

Micha Kat trekt hoger beroep tegen celstraf in: ‘Anders dreigt een zure grap voor hem’

De tot twee jaar cel veroordeelde complotdenker Micha Kat trekt het hoger beroep in dat hij had ingediend tegen die straf. Het beroep zou pas dienen ná het uitzitten van de straf en bovendien zou het Openbaar Ministerie een hógere straf gaan eisen. Daarmee zou het risico bestaan dat Kat na het uitzitten van zijn straf, toch de cel weer in moet.