Schietpartij Arnhem: handelaar overleden, andere dode mogelijk betrokken bij drie moorden

Vrijdagavond werd een kunstenaar en handelaar uit Laren zwaargewond in zijn zwarte Jeep aangetroffen. Hij overleed later. Een paar uur later om 02.00 uur ‘s nachts viel een arrestatieteam vlakbij een pand aan de Jansbinnensingel binnen. Binnen werd de zwaargewonde 53-jarige directeur van een incassobureau aangetroffen. De man is overgebracht naar het UMC Radboud in Nijmegen. De man zou daar inmiddels zijn overleden.