Schietpartij op Oude Turfmarkt in Amsterdam-Centrum, dader voortvluchtig

Chemiefa­briek loosde waarschijn­lijk maanden­lang te veel gif: ‘Dit is extreem onwerke­lijk’

De Chemoursfabriek in Dordrecht heeft vorig jaar waarschijnlijk maandenlang veel meer GenX-stoffen - giftige PFAS - in het water geloosd dan is toegestaan. Dat stelt milieuchemicus Chiel Jonker van de Universiteit Utrecht, op basis van een analyse van data van Rijkswaterstaat. ,,Ik ken maar één gebruiker of producent van die stof en dat is Chemours.”

18:46