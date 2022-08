Schiphol en Eindhoven Airport gaan vertraagde reizigers compenseren voor gemiste vluchten

Els is extra spaarzaam met water: ‘Als ik naar de wc ga, vraag ik mijn man of hij ook moet zodat we maar één keer hoeven door te trekken’

Ze wast groenten in een bak met water en dat water kan ze dan weer aan de plantjes geven. Douchen doet ze heel kort, drie minuten. Altijd gaat er een emmer mee de douche in. Want het duurt namelijk even voordat de douche warm is en dat water vangt ze dan eerst op in die emmer. Zonde van het water.

10 augustus