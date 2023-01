Schiphol: Geen limiet meer op aantal reizigers

Sondag stelt in een verklaring: ,,Het ziet er goed uit richting meivakantie. Vanaf de start van het seizoen 2023 eind maart gaan we verder opschalen en dat gaan we op een verstandige en gefaseerde wijze doen, in het belang van de reizigers, medewerkers en luchtvaartmaatschappijen. We gaan geen risico’s nemen. Wij willen weer de kwaliteit en zekerheid bieden die iedereen van Schiphol mag verwachten.”