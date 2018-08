Schiphol kampt nog steeds met vertragingen

De storing ontstond gisteren. De oorzaak is dat er een breuk is ontstaan in een kabel buiten het gebouw van de luchtverkeersleiding. Er wordt hard gewerkt aan het herstel hiervan. Hoelang dit gaat duren, is nog niet bekend. ,,We raden reizigers aan hun actuele vluchtgegevens in de gaten te houden", aldus een woordvoerder. Zeker honderd uitgaande vluchten liepen gisteren al vertraging op. Ook tientallen inkomende vluchten arriveerden later op de Amsterdamse luchthaven.