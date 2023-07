Schiphol mag toch al krimpen, KLM is teleurgesteld

met VideoHet aantal vluchten op Schiphol mag toch al wel omlaag, heeft de rechter geoordeeld in hoger beroep. Volgens het gerechtshof van Amsterdam heeft de Staat toch de goede stappen doorlopen om het aantal vluchten omlaag te brengen van 500.000 naar 460.000. KLM zegt dat er nog veel onduidelijk is en stelt teleurgesteld te zijn.

De vrees van de luchtvaartmaatschappijen dat zij als gevolg van de voorgenomen maatregelen ernstige schade zullen ondervinden, is voor het hof geen reden om de krimp tegen te houden. De belangen van omwonenden, die geluidshinder ondervinden van de opstijgende en landende vliegtuigen, staan voor het hof boven andere belangen, zoals het behoud van werkgelegenheid, de hub-functie van Schiphol en de passagiers.

De zaak was aangespannen door verschillende luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM. Het draait om een besluit van het kabinet, waarin het aantal vluchten op Schiphol moet worden teruggebracht van een half miljoen, tot 440.000 per jaar, zodat het vliegverkeer na jarenlang gedogen binnen de geluidsgrenzen past. Het hof zegt dat de luchtvaartmaatschappijen er ‘geen recht op hebben dat de illegale situatie die de Staat gedoogde onveranderd in stand blijft’.

‘Moeilijk om in planning te snijden’

KLM zegt dat er nog veel onduidelijk is en stelt teleurgesteld te zijn over het verliezen van het hoger beroep tegen de Staat. Nederlands grootste luchtvaartmaatschappij bestudeert de woorden van het gerechtshof nog, maar constateert wel al dat de rechters niet heel concreet zijn over hoe alles nu verder moet. ,,Het is daardoor op dit moment onduidelijk wanneer, hoe en op welke manier het arrest zal worden uitgevoerd en wat het betekent voor het aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol.” Branchegenoten als easyJet en Corendon sluiten zich bij die opmerking aan.

De in Nederland actieve luchtvaartmaatschappijen vragen zich af of het terugbrengen van het aantal vluchten voor het komende vliegseizoen nog haalbaar is. De maatschappijen hebben hun planning volgens branchevereniging BARIN allang gemaakt en kunnen daar moeilijk op zo’n korte termijn nog in snijden. Minister Mark Harbers (Infrastructuur) zegt daarover nog in gesprek te willen met de maatschappijen. ,,We moeten even goed kijken hoe het matcht met hun dienstregelingen.”

Schiphol laat weten zich in de uitkomst van de zaak te kunnen vinden. De luchthaven verwacht nu dat de Staat binnen twee maanden verdere duidelijkheid geeft over het aantal vluchten. Schiphol heeft die informatie nodig voor verdere stappen die nog genomen moeten worden. Uiteindelijk moet het dan mogelijk zijn dat de voorgenomen beperking van het aantal vluchten volgend jaar zomerperiode een feit is. Voor de komende winter gaat dit niet meer lukken.

Aanvankelijk had de voorgenomen krimp eind dit jaar al moeten plaatsvinden, maar daar moest luchtvaart minister Mark Harbers schielijk op terugkomen nadat bleek dat eerst Europese regels moeten worden gevolgd, die voorschrijven dat alle alternatieven moeten worden afgewogen – en onderbouwd afgewezen – voordat tot krimp kan worden overgegaan.

Nog verdere vermindering

Die procedure loopt momenteel. Om oponthoud te voorkomen wil Harbers eind dit jaar alvast starten met ‘experimenteren met krimp’ door het aantal vluchten 8 procent terug te brengen (tot 460.000 per jaar) een voorstel dat aanvankelijk werd gesteund door Schiphol. Maar daar stak de kortgedingrechter in Haarlem begin april, op voorspraak van de luchtvaartmaatschappijen, een stokje voor. Ook voor tijdelijke krimp moeten de Europese regels worden gevolgd.

Minister Harbers tekende beroep aan tegen het oordeel van de rechter. Hij vond de uitspraak ‘niet in het belang van de omwonenden van Schiphol’, die ook bij de rechtszaak betrokken waren. De omwonenden, verenigd in de stichting Rechtsbescherming tegen Vliegtuighinder (RBV), beschouwden het hoger beroep als ‘goed nieuws’. Met de uitspraak werden zij namelijk in de kou gezet, aldus RBV-bestuurslid Jan Boomhouwer.

Harbers ziet het winnen van het hoger beroep na het verloren kort geding als ‘een goede eerste stap’ om de balans te herstellen tussen luchtvaart, economie en omwonenden. ,,Als omwonenden nu nog steeds veel hinder hebben, hebben ze nu wel iets om dat op te baseren. Die rechtspositie wilden we herstellen en dat is een belangrijke stap.”

Dat Schiphol nu mag krimpen, zorgt ook voor een verheugde reactie bij Greenpeace. ,,We zijn blij dat de krimp nu toch doorgang krijgt. Het moge duidelijk zijn dat grote vervuilers als KLM en Schiphol niet oneindig kunnen groeien ten koste van omwonenden, natuur en het klimaat.” Volgens de organisatie is het beperken van het aantal vluchten op Schiphol ‘zo hard nodig’. ,,Het gedogen van meer vluchten is met deze uitspraak niet langer de norm”, aldus Greenpeace, dat daarbij opmerkt dat het vorige maand in Nederland de warmste juni ooit gemeten was. ,,Maatregelen als deze zijn simpelweg noodzakelijk om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan.”

