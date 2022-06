Schiphol moet fors krimpen van kabinet: 50.000 vluchten minder

Dat bevestigen goed ingevoerde bronnen tegenover deze site. Binnenkort wordt in de ministerraad besloten over het precieze aantal. Schiphol moet dit jaar nog twee dingen voor elkaar zien te krijgen: een nieuwe natuurvergunning en het zogenoemde Luchthavenverkeerbesluit. Daarin wordt onder meer besloten over de geluidshinder die de luchthaven mag veroorzaken. ,,Geluidshinder is een voornaam punt’’, bevestigt een goed geïnformeerde bron. Omwonenden hebben veel last van de herrie.

Topdrukte

In het coalitieakkoord was het kabinet ook al kritisch over de nationale luchthaven. ‘Er moet aandacht zijn voor het verminderen van de negatieve effecten van luchtvaart op mens, milieu en natuur’, zo stond al te lezen in het akkoord dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie in december presenteerden. ‘Er spelen rond de luchthaven diverse uitdagingen op het gebied van stikstof, (ultra)fijnstof, geluidsoverlast, leefomgevingskwaliteit, veiligheid en woningbouw.’ Het kabinet beloofde hierover in 2022 te besluiten.