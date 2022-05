Schiphol verwacht vandaag nog grotere drukte en acht extra maatregelen noodzakelijk

Konings­nacht: Utrechtse binnenstad overvol, erg druk in Den Haag, gezellig druk in Amsterdam

De gemeente Utrecht roept mensen op om niet meer naar de binnenstad te komen. De openbare evenementen voor Koningsnacht in het centrum van de stad zijn allemaal vol, aldus de gemeente op Twitter. In Den Haag wordt gesproken van ‘grote drukte’ en in Amsterdam is het ‘gezellig druk'.

26 april