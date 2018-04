Schiphol: zo'n 6000 gestrande reizigers vandaag op inhaalvlucht

Door de meivakantie is het al drukker dan op een normale maandag. ,,We zijn goed opgestart. Zo'n 5000 á 6000 passagiers die zondag zijn gestrand worden verspreid over de dag onder meer met extra vluchten naar de plek van hun bestemming gebracht'', zei een woordvoerder van de luchthaven.



Staking streekvervoer

Omdat vandaag wordt gestaakt in het streekvervoer adviseert de Schiphol-woordvoerder reizigers de actuele vluchtinformatie te checken op schiphol.nl, de app of via de luchtvaartmaatschappij.