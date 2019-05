Schokkende kindermishandeling in Goor, stiefmoeder voor de rechter

“Ze heeft mijn jeugd afgenomen”, vertelde het slachtoffer de rechtbank. “Ik was altijd bang voor Carmen, hield haar altijd in de gaten. Ik moest ook altijd met mijn rug naar haar toe zitten, dan kon ze me vanuit het niets slaan. Ik was echt bang dat er een dag zou komen dat pappa mij zou moeten begraven.”



Ze vertelt ook hoe ze ooit in de zomer in een zwembadje zat en honger had. B. gooide een broodje in het water. Omdat ze wist dat ze verder niets zou krijgen, voelde ze zich gedwongen om het drijfnatte broodje op te eten. Ook vertelde ze hoe B. haar soms via de huistelefoon opbelde. Ze deed alsof ze haar echte moeder was en treiterde haar vervolgens. “Ik wist dan wel dat zij het was maar durfde dat niet te zeggen. Ik had echt het gevoel dat ze het prettig vond om mij pijn te doen.” Het slachtoffer heeft nog steeds nachtmerries, dat B. haar komt vermoorden of wraak komt nemen.